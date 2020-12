Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am europäischen Primärmarkt macht sich das näher rückende Jahresende bemerkbar, denn die Aktivitäten nehmen sukzessive ab, so die Analysten der Helaba.In dieser Woche liege das Gesamtvolumen vermutlich unter 10 Mrd. EUR, wobei Deutschland am Mittwoch die vorletzte Auktion des Jahres mit einer Bobl-Aufstockung vornehmen werde. Frankreich erweitere am Donnerstag Anleihen mit langen und ultralangen Laufzeiten. Am Sekundärmarkt sei es nach den Kursgewinnen der letzten Woche zu einer Konsolidierung gekommen. Dabei hätten die unterhalb der Nulllinie liegenden Preiszahlen in Deutschland wenig Eindruck hinterlassen. Heute stehe die Schnellschätzung der EWU-Teuerung auf dem Programm, die ebenfalls auf den mangelnden Preisdruck aufmerksam machen dürfte und damit einer weiteren Lockerung der EZB-Geldpolitik nicht entgegenspreche. ...

