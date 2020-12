Gestützt durch starke Wirtschaftsdaten aus China und entsprechend gute Asien-Börsen deutet sich am Dienstag ein freundlicher Börsentag an. Der DAX dürfte einmal mehr den Sprung über die Widerstandsmarke bei gut 13.300 Punkten versuchen. An dieser Charthürde hängt der deutsche Leitindex inzwischen seit Wochen fest.Dass der November mit plus 15 Prozent dennoch der stärkste Monat seit Frühjahr 2009 war, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...