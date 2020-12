Insgesamt läuft das Wertpapier von AMD seit dem Jahr 2018 in einem intakten Aufwärtstrend hoch, von rund 10,00 US-Dollar konnte sich das Papier in der spitz auf 94,28 US-Dollar bis Anfang September hochschrauben. Anschließend ging AMD in eine wohlverdiente Konsolidierung über, die durch das Niveau um 75,00 US-Dollar gestützt wurde. Doch im Kursverlauf der letzten Monate hatte sich ebenfalls eine potenzielle Verkaufsformation in Form einer SKS-Formation gebildet, diese wurde allerdings mit dem gestrigen und vor allem sehr dynamischen Kursanstieg über das Niveau der rechten Schulter regelrecht pulverisiert, sodass nun wieder eindeutige Long-Ansätze möglich geworden sind.

Technologischer Vorreiter

