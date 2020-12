Der Euro hat am Dienstag im Frühhandel weiter unter der Marke von 1,20 US-Dollar notiert, nachdem er die runde Marke am Tag zuvor erstmals seit etwa drei Monaten überwinden konnte. Heute Früh kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1965 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend.Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1980 Dollar festgesetzt. In ...

