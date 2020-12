Auch an der Wiener Börse wurden Gewinne realisiert, der ATX musste gestern 1,7% nachgeben, auf Monatssicht gesehen blieb aber ein stolzes Plus von 24,3% bestehen. Deutlich unter Druck standen die im Index schwergewichteten Bankenwerte, bei der Bawag kam es zu einem Rückgang von 1,4%, die Erste Group musste 3,5% nachgeben und die Raiffeisen kam am stärksten unter die Räder und schloss 4,2% tiefer.Ansonsten gab es wenig Unternehmensnachrichten, abgesehen von der schon erwähnten Übernahme des Zentral- und Osteuropageschäftes von Aegon durch die Vienna Insurance Group, die daraufhin 1,7% zulegen konnte, auch der Konkurrent uniqa profitierte von diesem Anstieg und konnte sich seinerseits um 1,3% verbessern. Einen schwachen Tag hatten die Ölwerte, die ...

