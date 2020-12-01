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WKN: A1H8S1 ISIN: AU000000TWE9 Ticker-Symbol: T7W 
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01.12.20
08:57 Uhr
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Branche
Getränke/Tabak
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TREASURY WINE ESTATES LIMITED 5-Tage-Chart
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