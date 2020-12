DJ PTA-News: Pankl AG: Ausbau der Schmiedeaktivitäten in der Pankl AG Gruppe - Übernahme der Krenhof AG in Köflach

Kapfenberg (pta015/01.12.2020/09:00) - -- Die Krenhof AG mit Sitz in Köflach ist auf die Erzeugung von Gesenk-Schmiedeteilen aus Stahl für die Automobilindustrie spezialisiert. Zudem ist das steirische Unternehmen ein wichtiger Lieferant der Pankl-Gruppe. Krenhof AG beschäftigt aktuell 260 MitarbeiterInnen in Köflach und hat 2019 einen Umsatz von Eur 50 Mio. erzielt.

Mit dem Erwerb der Krenhof AG erweitert die Pankl AG-Gruppe die bestehenden Aluminium-Schmiedeaktivitäten der Kapfenberger Pankl Schmiedetechnik GmbH um die Stahlschmiedekompetenz der Krenhof AG. Der geplante Erwerb wurde bei den zuständigen Wettbewerbsbehörden angemeldet und das Closing der Transaktion erfolgt Anfang 2021.

"Wir haben in der Pankl-Gruppe nicht nur einen wertvollen Kunden, sondern nun auch einen starken Eigentümer gewonnen, der unserem Unternehmen als strategischer österreichischer Investor beste Perspektiven für die Zukunft bietet. Das Krenhof Team freut sich auf die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen bei Pankl, die wir ja bereits in der Vergangenheit kennen und schätzen gelernt haben", so Mag. Matthias Hartmann, KRENHOF AG.

"Auch wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren neuen Kolleginnen und Kollegen bei der Krenhof AG. Mit dieser Übernahme stärken wir die Struktur und das Know-How im Bereich unserer Schmiedetechnik", so Pankl-CEO Mag. Wolfgang Plasser.

