Graz (ots) - Österreichische Technologie wird in China etabliert.Als weltweit größter Automobilmarkt und führender Markt für E-Mobilität investiert China sehr stark in die Erkundung neuer Technologien und technologischer Trends. In China erfolgt die Etablierung fortschrittlicher und gleichzeitig global relevanter Kerntechnologien durch das National New Energy Vehicle Center (NEVC), eine vom Ministerium für Wissenschaft und Technologie der Volksrepublik China unterstützte Plattform. NEVC wird von milliardenschweren Unternehmen, darunter Automobilhersteller wie BAIC, BYD und Geely (alle in der Spitzenklasse unter den E-Fahrzeug Verkäufen in China), bis zu einem der Top 10 Automobilzulieferer Valeo und CATL, dem Weltmarktführer in der Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien, unterstützt. Dank der engen Zusammenarbeit mit dem chinesischen Staat und der Industrie wird NEVC maßgeblich mitbestimmen, wie E-Fahrzeuge in Zukunft geladen werden.Im Hinblick auf die zukünftige Ladeinfrastruktur von E-Fahrzeugen ist NEVC eine strategische Partnerschaft mit dem österreichischen Hightech-Unternehmen Easelink eingegangen. In einer gemeinsam unterzeichneten Absichtserklärung halten beide Unternehmen fest, dass sie darauf abzielen Matrix Charging® zur führenden Ladetechnologie für E-Fahrzeuge in China zu machen. Für die erfolgreiche Standardisierung von Matrix Charging® werden NEVC und Easelink mit den relevanten Unternehmen und Organisationen zusammenarbeiten.China verfolgt mit seiner E-Mobilitätsstrategie vor allem die Reduzierung von Schadstoffemissionen. NEVC und Easelink möchten der E-Mobilität durch eine Neukonzeption des Ladesystems für E-Fahrzeuge zum Durchbruch verhelfen. Derzeit erfolgt das Laden im urbanen Bereich ausschließlich über sperrige Ladesäulen. Angesichts des wachsenden Marktanteils von Elektrofahrzeugen in China (prognostiziert sind 55 % bis 2035) möchte China nicht von einer Ladeinfrastruktur abhängig sein, die Hindernisse in dicht besiedelten Gebieten schafft. Die Lösung ist die bündige Integration der Ladetechnologie in den Parkplatzboden. Auf diese Weise können Parkplätze neben ihrer Funktion als Stellplatz auch als Ladepunkt genutzt werden. Dadurch entfallen Ladesäulen und Ladekabel und damit potenzielle Stolpergefahren. Gleichzeitig muss die Ladetechnologie robust und resistent gegen Umwelteinflüsse wie z.B. Regen oder Verunreinigungen im öffentlichen Raum sein. Für eine Skalierbarkeit muss das Ladesystem zudem eine wettbewerbsfähige Kostenstruktur haben. Vor dem Hintergrund dieser Herausforderungen sehen NEVC und Easelink Matrix Charging® als vielversprechendste Lösung für den Aufbau einer automatisierten Ladeinfrastruktur auf dem chinesischen Markt."Ich bin fest davon überzeugt, dass diese automatisierte konduktive Ladetechnologie sich bei den E-Fahrzeugen in China als führende Ladetechnologie durchsetzen wird. Ebenso glaube ich, dass Matrix Charging eine einzigartige Technologie ist, die den Weg für das bevorstehende Zeitalter des autonomen Fahrens ebnen wird. Bei NEVC arbeiten wir an der Entwicklung von Innovationen und Spitzentechnologien. Zusammen mit unserem Partner Easelink streben wir an, Matrix Charging® als zentrale Schnittstelle zwischen den E-Fahrzeugen und der Infrastruktur in relativ kurzer Zeit auf den Markt zu bringen." sagt General Manager von NEVC Yuan Chengyin.Die automatisierte Ladetechnologie Matrix Charging® besteht aus zwei Komponenten: der Matrix Charging® Connector ist im Fahrzeugunterboden verbaut und das Matrix Charging® Pad ist eine in der Parkplatzfläche installierte Ladeplatte. Sobald das Fahrzeug auf dem Parkplatz über der Ladeplatte parkt, wird der im Fahrzeug integrierte Connector auf das Ladepad abgesenkt und das Fahrzeug wird automatisch geladen. Die Zielladeleistungen für Matrix Charging® sind 22 kW AC und 50 kW DC. Im Gegensatz zum induktiven Laden basiert Matrix Charging® auf konduktivem Laden mit einer Übertragungseffizienz von 99 Prozent, da sich während des Ladevorgangs die Komponenten direkt physisch (konduktiv) verbinden. Durch eine integrierte Reinigungsfunktion werden Verunreinigungen beseitigt. Die bündige Integration der robusten Ladeplatten in der Parkplatzoberfläche ermöglicht eine flächendeckende Ausrollung in dicht besiedelten Gebieten ohne, dass zusätzliche Barrieren entstehen. In Pilotprojekten in Europa und China konnte bereits eine hohe Benutzerakzeptanz für dieses bequeme Ladesystem festgestellt werden. Mobilitätsdienstleister wie etwa E-Taxi-Unternehmen und Carsharing-Anbieter sind in diese Pilotprojekte miteingebunden. Automobilhersteller, internationale Energieversorger und Städte haben ihr Interesse am Matrix Charging® System bekundet. NEVC und Easelink präsentierten die Matrix Charging® Technologie bereits in einem autonom fahrenden BAIC Lite Fahrzeug auf der World Intelligent Connected Vehicle Conference in Peking 2019."Sobald E-Fahrzeuge autonom parken, wird die automatisierte Ladefunktion unverzichtbar. Gleichzeitig sieht man auch großes Ladepotenzial für die Parkzeiten, in denen Fahrzeuge nicht bewegt werden. Durch häufiges Laden während normaler Parkstopps (Zuhause, in der Stadt, vor Geschäften, am Arbeitsplatz...) kann darüber hinaus der Batterieladestand kontinuierlich hochgehalten werden." erklärt Hermann Stockinger, CEO von Easelink.NEVC und Easelink sind davon überzeugt, dass Matrix Charging® die Technologie ist, die eine nachhaltige und skalierbaren Ausrollung einer flächendeckenden automatisierten Ladeinfrastruktur ermöglicht.