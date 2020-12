Boston/München (ots) - Französischer Industriekonzern wählt Software von Anaqua, um seine Patent- und Markenverwaltungsprozesse zu optimierenAnaqua (https://anaqua.com/?utm_medium=press&utm_source=wire&utm_campaign=legrand_pressrelease2020), führender Anbieter von Lösungen für die Verwaltung von Innovationen und geistigem Eigentum (engl. Intellectual Property, IP), gab heute bekannt, dass das französische Unternehmen Legrand, Spezialist für elektrische und digitale Gebäudeinfrastrukturen, sein gesamtes IP-Management auf die AQX-Plattform von Anaqua umstellt.Legrand, Hersteller von elektrischen und digitalen Produkten für industrielle und private Gebäude, entschied sich für Anaquas AQX Software, um sein vorheriges IP-Management-System zu ersetzen. Das Unternehmen wird die neueste Version der Software von Anaqua einsetzen, um den gesamten IP-Management-Lebenszyklus zu optimieren - von der Ideenerfassung über die Verfolgung bis hin zur Portfolioverwaltung und Monetarisierung. Die vollständig integrierte Software und die Leistungen der Plattform werden Legrand bei seinen Patent- und Markenverwaltungsprozessen weltweit unterstützen, insbesondere durch IP-Datenanalyse und Echtzeit-Prognosefunktionen."Legrand hat in Anaqua ein kundenorientiertes Team gefunden, das sich darauf konzentriert, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die unserer Strategie und unserem Organisationsmodell entsprechen", so Laurent Costecalde, IP-Leiter der Legrand-Gruppe."Wir freuen uns, eng mit Legrand zusammenzuarbeiten, um ihnen ein integriertes IP-Managementsystem zur Verfügung zu stellen, das ihre globale Innovationen und Operationen unterstützen und verbessern wird", so Bob Romeo, CEO von Anaqua. "Anaqua fühlt sich geehrt, Legrand in seiner Kundengemeinschaft willkommen zu heißen. Ihre Entscheidung spiegelt unser kontinuierliches Wachstum und unsere Branchenexpertise als Anbieter von IP-Managementsoftware in der europäischen Region wider", so Romeo.Über AnaquaAnaqua ist ein Premium-Anbieter von integrierten End-to-End-Managementlösungen für Innovation und geistiges Eigentum (IP). Zu den Kunden des Unternehmens zählen mehr als 50% der 25 führenden Anmelder von Patenten in den USA, mehr als 50% der 25 führenden globalen Marken sowie eine wachsende Anzahl renommierter und zukunftsorientierter Anwaltskanzleien. Das global agierende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Boston und verfügt über Niederlassungen in Europa und Asien. Weltweit nutzen fast eine Million IP-Manager, Anwälte, Rechtsassistenten, Administratoren und Innovatoren die IP-Plattform von Anaqua. Die Lösungssuite vereint Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und technologiegestützten Services und bietet damit eine intelligente Umgebung für eine informationsbasierte IP-Strategie, fundierte IP-Entscheidungen und optimierte IP-Abläufe. Weitere Informationen finden Sie unter anaqua.com (https://anaqua.com/?utm_medium=press&utm_source=wire&utm_campaign=legrand_pressrelease2020).Über LegrandDie Legrand Gruppe ist ein weltweiter Anbieter für elektrische und digitale Gebäudeinfrastrukturen. Ihr umfassendes Angebot an Lösungen für industrielle und private Märkte setzt Maßstäbe für Kunden weltweit. Die Gruppe wendet technologische und gesellschaftliche Trends an, indem sie die Räume, in denen Menschen leben, arbeiten und sich treffen, mit innovativen elektrischen und digitalen Infrastrukturen ausstattet. Legrand verfolgt die Strategie eines rentablen und nachhaltigen Wachstums unter Einbeziehung aller Teams und Interessengruppen, welche durch Übernahmen und Innovationen vorangetrieben wird. Dazu bringt Legrand stetig neue Produkte heraus - darunter auch Systeme mit Eliot-Anschluss (Electricity IOT), die einen erhöhten Gebrauchswert aufweisen. Legrand hat im Jahr 2019 einen Umsatz von fast 6,6 Milliarden Euro erzielt. Das Unternehmen ist an der Euronext Paris notiert und ist insbesondere ein Bestandteil der Indizes CAC 40 und Euronext ESG 80 (Code ISIN FR0010307819). Für weitere Informationen besuchen Sie legrandgroup.com/en (https://www.legrandgroup.com/en).Pressekontakt:WORDUP PRAchim von MichelTrautenwolfstraße 380802 MünchenTel: +49(0)89 2 878 878 0E-Mail: presse@wordup.dewww.wordup.deOriginal-Content von: Anaqua, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133510/4778455