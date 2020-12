Köln (ots) - Der Lockdown ist für keinen leicht und mit jedem Monat länger ohne Aussicht auf Lockerungen zerren die Einschränkungen mehr an den Nerven. Auch für Paare ist diese besondere Zeit eine Herausforderung. Mit "111 Zuhause-Dates für Paare" gibt es auf lovomi.de (http://www.lovomi.de) endlich eine Online-Sammlung kreativer Ideen, wie man sich zu zweit Zuhause eine schöne und abwechslungsreiche Zeit machen kann. Der bislang umfangreichste Ideen-Schatz aus bewährten bis ausgefallen, romantischen, kreativen, lustigen und spannenden Anreizen für eine bereichernde Zeit zu zweit bietet mehr als zwei Jahre wöchentlicher Vorschläge für das perfekte Zuhause-Date.Corona und die Psyche: "Wie sich die Isolation auf Paare auswirkt, kommt zu kurz"Liebe lebt von einem gesunden Zwischenspiel aus Nähe und Distanz. Corona hat dieses Gleichgewicht gestört. Wenn soziale Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren sind und sich fast das komplette Leben auf die eigenen vier Wände beschränkt, steigt das Frustrationslevel. Irgendwann steigt neben dem Frust auch die Langeweile und nicht selten auch die Spannungen zwischen den Partnern."Während der Corona-Krise sind die psychologischen Auswirkungen des Lockdowns medial oft thematisiert worden. Sowohl über Singles als auch über Familien wurde gesprochen. Doch wie sich die Isolation auf Paare auswirkt, kam und kommt zu kurz", urteilt Niklas Löwenstein. Der Beziehungscoach und Autor beschäftigt sich seit Jahren mit der Frage, wie Paare und insbesondere Eltern trotz der Anforderungen, die Alltag, Beruf und Familie mit sich bringen, es schaffen, die tiefe Liebe, die sie anfangs zusammengeführt hat, aufrechtzuerhalten."Eine glückliche Beziehung ist kein Zufall", ist sich Löwenstein sicher. Und: es bedarf nur weniger Veränderungen im Alltag, um aus den eingefahrenen Mustern auszubrechen und sich wieder näherzukommen. Mit 111 Zuhause-Dates werden kreative Ideen geboten, mit denen sich Paare trotz Lockdown (oder gerade deswegen) Zuhause zu einem Date verabreden können. Ohne viel Aufwand und Kosten. Die bislang größte Sammlung einfallsreicher und ungewöhnlicher Zuhause-Dates ist kostenlos auf der Website https://lovomi.de/date-ideen-fuer-zuhause/ (http://www.lovomi.de/) abrufbar.Über den Autor:Niklas Löwenstein ist Ehemann, Vater zweier Kinder, Beziehungscoach für Paare und Autor von bereits mehreren erfolgreich publizierten Büchern. Seine Ratgeber "Zurück auf Wolke 7" und "36 Fragen an die Liebe" erfreuten sich ausnahmslos positiver Kritiken. Niklas Löwenstein ist davon überzeugt, dass es nur kleine Veränderungen bedarf, um in der Ehe "den Alltag auszublenden". Seine neueste Publikation ist "111 Zuhause-Dates für Paare", die sich speziell mit den Anforderungen des Lockdown befasst. Die Sammlung ist mittlerweile auch als eBook erhältlich und zusammen mit allen weiteren Beiträgen zu den Themen Liebe und Beziehung auf seiner Homepage unter www.lovomi.de (http://www.lovomi.de/) zu finden.Pressekontakt:Niklas Löwenstein / www.lovomi.de / niklas@lovomi.deOriginal-Content von: Seed Spirit UG (haftungsbeschränkt), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150989/4778490