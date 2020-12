Zürich (www.anleihencheck.de) - Die globale Konjunktur erholt sich weiter und die positiven Trends bestätigen sich immer deutlicher, so Beat Thoma, CIO bei Fisch Asset Management.Die starke Zunahme von Covid-19-Infektionen in den USA habe bisher nur eine marginale Bremswirkung. Insbesondere gehe die Arbeitslosigkeit kontinuierlich zurück. Der Häusermarkt bleibe ebenfalls in einer äußerst starken Verfassung und die Bargeldbestände der privaten Haushalte seien immer noch auf hohem Niveau. Damit sei ein solides Fundament für anhaltend hohen Güterkonsum und eine weitere Erholung der US-Konjunktur gelegt. Auch in China würden sämtliche aktuellen Konjunkturindikatoren auf eine sehr robuste Entwicklung hindeuten. China habe zudem einen positiven Einfluss auf viele Schwellenländer. Und in Europa würden die Corona-Fallzahlen deutlich zurückgehen, was in absehbarer Zeit wieder Lockerungen der teilweise strikten Maßnahmen erlauben sollte. ...

