Zürich (awp) - Die Aktien der Credit Suisse legen am Dienstag im frühen Handel etwas zu. Bei der Grossbank soll Lloyds-Chef António Horta-Osório nächstes Jahr in die Fusstapfen von Verwaltungsratspräsident Urs Rohner treten, was am Markt begrüsst wird. Credit Suisse legen gegen 9.45 Uhr 0,6 Prozent auf 11,55 Franken zu, ...

