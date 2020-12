01.12.2020 - CureVac N.V (ISIN:NL0015436031) ist ein ernstzunehmender Impfstoffentwickler im Feld direkt hinter Moderna und BioNTech, die wohl zuerst die Genehmigungen erhalten werden. Und der Bedarf an Impfstoff wird im nächsten Jahr mit allergrößter Wahrscheinlichkeit das Angebot übersteigen. Und genau das spiegelt auch die Kursentwicklung der Aktie wieder. Rekordstände auf Rekordstände für das erst seit kurzem börsnenotierte mRNA-Forschungsunternehmen. Die Studien zeigen alles,w as es braucht für eine Zulassung des CureVac-Vakzins in 2021 und die Hausaufgaben macht man auch: Produktionskapazitäten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...