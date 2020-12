Pictet AM hat die Auflage des Themenfonds Pictet-Human bekannt gegeben. Der Aktienfonds hat zum Ziel, vom Wachstumspotenzial konsumentenbezogener Dienstleistungen, die das Wohlergehen von Einzelpersonen und Gemeinschaften fördern, zu profitieren. Er stellt Dienstleistungen in den Mittelpunkt, die dabei helfen, die Menschheit an den demografischen und technologischen Wandel anzupassen, da dieser das Leben so grundlegend verändert, wie zum Beispiel in Bezug auf befristetes Arbeiten, eine immer spätere Familiengründung und eine höhere Lebenserwartung.

