Damit will die Gruppe unter anderem die Digitalisierung des Geschäfts weiter vorantreiben.Die neue Struktur richte sich konsequent auf die Kundenbedürfnisse aus und fördere zugleich die Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. So soll beispielsweise der Apotheken-Kanal sowohl stationär ...

Den vollständigen Artikel lesen ...