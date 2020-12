Unterföhring (ots) -- Feststimmung bei Sky Q: Kunden genießen im Dezember wieder die beliebtesten Filme, Serien und den besten Live-Sport in UHD und HDR- Mord und Korruption in Venedig: Die dritte Staffel des Sky Originals "Riveria" gleich zum Start auf Abruf auch in UHD- Mit Sky Cinema neu in UHD auf Abruf: die Blockbuster "Die fantastische Reise des Dr. Dolittle" und "3 Engel für Charlie"- Topspiele der Bundesliga und UEFA Champions League wie Bayern München gegen RB Leipzig und Borussia Dortmund gegen Lazio Rom in unvergleichlicher UHD HDR Qualität- Topspiele der Premier League und der 2. Bundesliga in brillantem UHD- Das Saisonfinale der Formel 1 in Bahrain und Abu Dhabi in UHD 1. Dezember 2020 - Sky Q Kunden mit Begeisterung für beste UHD- und HDR-Qualität dürften den Platz auf der Wohnzimmercouch im Dezember nur noch selten räumen. Für die Festtage mit Sky Q ist alles vorbereitet.Fantastisches Entertainment in UHDFilmfans genießen mit Sky Q jederzeit mehr als 100 Kinofilme aller Genres sowie Serienstaffeln in UHD auf Abruf. Serienfans dürfen sich ab 17.12. auf die dritte Staffel des Sky Originals "Riviera" mit Julia Stiles in UHD freuen. Mord und Korruption in der Welt der Superreichen gibt's diesmal acht Episoden lang nicht nur an der Côte d'Azur, sondern auch in Venedig. Neu ins UHD-Portfolio auf Sky Cinema kommen im Dezember unter anderem die Blockbuster "Die fantastische Reise des Dr. Dolittle" (4.12.) mit Robert Downey Jr. und "3 Engel für Charlie" (11.12.). Weiterhin in UHD verfügbar sind die vier James-Bond-Filme mit Daniel Craig, "Casino Royale", "Ein Quantum Trost", "Skyfall" und "Spectre" - passend zum parallellaufenden Popup-Channel Sky Cinema 007 mit 24 Bond-Filmen.Dortmund, Bayern und Leipzig im TitelrennenFußball-Fans sehen die Topspiele der Fußball-Bundesliga und der UEFA Champions League auch im Dezember wieder in der bestmöglichen Bildqualität: in UHD und HDR, darunter Highlights wie die Begegnungen Borussia Dortmund gegen Lazio Rom und Bayern München gegen RB Leipzig. Die englische Premier League (aktuell noch nicht terminiert) und die 2. Bundesliga locken wieder mit Topspielen in UHD, darunter das Nordderby Hamburger SV gegen Hannover 96. Und die Formel 1 mit ihrem frisch gekürten Rekordweltmeister Lewis Hamilton gibt sich zum Saisonabschluss im Nahen Osten die Ehre - mit Sky Q ebenfalls in bestem UHD.Die Sky Sport Highlights in UHD und HDR im Dezember auf einen Blick*:- 02.12.20 21:00 UEFA Champions League Borussia Dortmund - Lazio Rom UHD/HDR- 05.12.20 13:00 2. Bundesliga Hamburger SV - Hannover 96 UHD- 05.12.20 15:30 Bundesliga Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund UHD/HDR- 05.12.20 18:30 Bundesliga FC Bayern München - RB Leipzig UHD/HDR- 06.12.20 18:10 Formel 1 Zweiter Großer Preis von Bahrain/ Sachir - Rennen UHD- 09.12.20 21:00 UEFA Champions League FC Bayern München - Lokomotive Moskau UHD/HDR- 12.12.20 13:00 2. Bundesliga SV Darmstadt 98 - Hamburger SV UHD- 12.12.20 15:30 Bundesliga Borussia Dortmund - VFB Stuttgart UHD/HDR- 12.12.20 18:30 Bundesliga Union Berlin - FC Bayern München UHD/HDR- 13.12.20 14:10 Formel 1 Großer Preis von Abu Dhabi - Rennen UHD- 15.12.20 20:30 Bundesliga SV Werder Bremen - Borussia Dortmund UHD/HDR- 16.12.20 20:30 Bundesliga FC Bayern München - VFL Wolfsburg UHD/HDR- 17.12.20 20:30 2. Bundesliga Erzgebirge Aue - Karlsruher SC UHD- 19.12.20 15:30 Bundesliga Schalke 04 - Arminia Bielefeld UHD/HDR- 19.12.20 18:30 Bundesliga Bayer Leverkusen - FC Bayern München UHD/HDR- 21.12.20 20:30 2. Bundesliga Karlsruher SC - Hamburger SV UHD- *Premiere League aktuell noch nicht terminiert.- So genießen Kunden UHD und HDR mit Sky Q Um die exklusiven Sky Programme in UHD und HDR zu sehen, benötigen Kunden einen UHD (4K)- und HDR-tauglichen Fernseher, einen Sky Q Receiver, sowie das jeweils passende Sky Programmpaket (Bundesliga, Sport, Cinema, Entertainment), plus die zubuchbare UHD-Option.Über Sky QSky Q bietet ein völlig neues und integriertes Fernseherlebnis: Lineare TV Sender, On Demand, UHD, einzigartigen Zugriff auf Netflix-Inhalte und weitere Apps wie Spotify und DAZN, Fortsetzen-, Restart-Funktion und vieles mehr, sei es zuhause oder unterwegs. Mit der Streamingbox Sky Q Mini, der Sky Q App und Sky Go ist das Sky Programm jederzeit in weiteren Räumen und mobil verfügbar und ab sofort noch flexibler: Sky Q Kunden können zusätzlich zu ihrem Receiver bis zu fünf Streaming-Geräte registrieren und pro Monat fünf Gerätewechsel vornehmen.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. 