Die Digitalisierung spielt eine wichtige Rolle in Gesellschaft, Wirtschaft und Bildung. Sie erfordert neue Einsichten und Kompetenzen im Bereich des digital unterstützten Lernens. In der dualen Ausbildung ist gerade das Zusammenwirken von Berufsschulen und Ausbildungsunternehmen entscheidend. Im Rahmen des Projekts HESSENbildung.digital findet heute das erste von insgesamt sechs Netzwerktreffen statt. In diesem Vorhaben machen sich zehn Tandems aus Berufsschulen und Ausbildungsunternehmen aus Hessen in einem regionalen Netzwerk auf den Weg, ihre Partnerschaft zu stärken. Als gemeinsame Qualifizierungsmaßnahme befassen sie sich über zwei Jahre gemeinsam mit dem digital unterstützten Lernen und entwickeln Konzepte digital gestützten Lehrens und Lernens. Auf dem ersten, virtuell stattfindenden, Netzwerktreffen haben die Tandems Gelegenheit, ihre selbst gewählten Entwicklungsvorhaben im Bereich der Lernortkooperation zu konkretisieren und die nächsten Schritte zu planen, um Kompetenzen für eine digitalisierte Welt im dualen Ausbildungssystem zu fördern.Staatssekretär Dr. Philipp Nimmermann, Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen: "Die Unterstützung der hessischen Unternehmen bei der Digitalisierung ist ein Schwerpunkt der Landesregierung. Auch die Lern- und Lehrkonzepte in der Aus- und Weiterbildung müssen mit dieser technologisch-ökonomischen Entwicklung Schritt halten. Gleichzeitig eröffnen digitale Technologien neue Möglichkeiten für eine engere Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Berufsschulen, die wiederum die Qualität der Ausbildung stärkt. Darum geht es bei HESSENbildung.digital - ich bin sehr zuversichtlich, dass dieses Projekt auch in anderen Branchen Schule macht."Die gemeinsame Arbeit in HessenHESSENbildung.digital ist ein Teilprojekt des bundesweiten Programms bildung.digital. Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung begleitet die zehn Tandems des regionalen Netzwerks. Das Netzwerk bietet den teilnehmenden Berufsschulen und Unternehmen Impulse, fachlichen Austausch und systematische Reflexion der eigenen Praxis sowohl im jeweiligen Tandem als auch im Austausch mit den anderen Berufsschulen und Betrieben im Netzwerk. Dort werden zudem individuelle Vorhaben zur Weiterentwicklung der Lernortkooperation bearbeitet. Ergänzt wird das Angebot durch fünf bedarfsbezogene Online-Seminare sowie den Austausch und die Zusammenarbeit auf einer Online-Plattform.Die Kooperationspartner des Netzwerks HESSENbildung.digitalbildung.digital ist eine gemeinsame Initiative der ARAG SE und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. In Hessen wird das Programm von 2020 bis 2022 mit dem Engagement des Arbeitgeberverbandes HessenChemie, des Verbandes der Chemischen Industrie Hessen und der Provadis Partner für Bildung GmbH umgesetzt.Das Hessische Kultusministerium und das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen begleiten das Vorhaben im Beirat des Projektes. Die Initiative HESSENbildung.digital wird zudem von der Europäischen Ausbildungsallianz (EAfA) der EU-Kommission in deren europaweiten Projektliste gelistet. Die EAfA vereint Regierungen und wichtige Interessensgruppen mit dem Ziel, die Qualität, das Angebot und die Attraktivität der Ausbildung in Europa zu stärken und gleichzeitig die Mobilität von Auszubildenden zu fördern.Weitere Informationen zu HESSENbildung.digital finden Sie unter: www.bildung.digital/Hessen (http://www.bildung.digital/Hessen)