Knapp 7.700 US-Dollar je Tonne Kupfer ist ein stolzer Preis und dürfte die Kupfergesellschaften freuen. Der Grund dürfte in der nach Corona wieder starken chinesischen Industrie liegen, die sich wieder auf Wachstumskurs befindet. Der Kupferpreis ist nun mal eng mit der Wirtschaftstätigkeit verbunden. Besonders zugenommen hat die Kupfernachfrage für elektrische Anwendungen, so ein Bericht von Roskill. Viele Draht- und Kabelverbindungen brauchen Kupfer. Und so ist laut Roskill die Gesamtnachfrage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...