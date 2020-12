München (ots) - Mit Sozial-Dokumentationen, Doku-Soaps und Spielfilmen überzeugte RTLZWEI im November seine Zuschauer. Der Marktanteil bei den 14-49-Jährigen lag im November bei 5,0 Prozent, in der jungen Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen bei 7,0 Prozent.Die Highlights des Monats im Einzelnen:"GRIP - Das Motormagazin" gibt Gas- Fun-Cars, Boliden, Youngtimer oder Oldtimer: "GRIP - Das Motormagazin" lässt jeden Sonntag um 18:15 Uhr die Herzen aller Motorenthusiasten höherschlagen. Mit bis zu 7,3 % MA (14-49) und 8,4 % MA (14-29) holte das zweistündige Format ausgezeichnete Werte.- "GRIP - Das Motormagazin" ist auch digital nicht zu bremsen: Der YouTube*-Channel zählt über 1,2 Mio. Abonnenten und erreicht im November 5,9 Mio. Views.- Bei Facebook** wurden mit GRIP-Videos über 7,4 Mio. Views erzielt. Im Vergleich zum Vormonat sind das +67%. Verantwortlich dafür ist v.a. ein Video: "45 Grad Steigung mit einem SUV". "Krass Schule - Die jungen Lehrer" boomen digital- "Krass Schule" hat nun eine Million Abonnenten bei YouTube und ist dort der drittgrößte Channel von RTLZWEI.- Bei Instagram*** stieg die Zahl der Fans im Vergleich zum November 2019 um 45 % auf nunmehr 530.000.- Bei Snapchat**** wurde die Marke 300.000 Abonnenten überschritten. Fast 21 Mio. Views erzielte "Krass Schule" dort im November. Sozialreportagen und -dokus weiterhin stark- "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" mit bis zu 8,7 bzw. bis zu 9,2 % MA (14-29). Die im Anschluss ausgestrahlte Doku "Reeperbahn privat" mit bis zu 8,4 % MA bzw. 10,8 % MA.- "Hartz und herzlich" mit bis zu 7,5 % bzw. bis zu 9,8 % MA (14-29)- "Armes Deutschland - Stempeln oder Abrackern?" mit bis zu 7,2 % MA bzw. 10,2 % MA. Starke Spielfilme am Wochenende- "The Dark Knight Rises" mit 7,6 % MA bzw. 9,9 % MA (14-29).- "Iron Man 3" mit 7,5 % MA und 10,4 % MA (14-29). Der Gesamtmarktanteil von RTLZWEI lag im November bei 5,0 %.TV-Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 01.11.-30.11.2020, vorläufig gewichtet 27.11.- 30.11.2020. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen. *YouTube Analytics, **Facebook, ***Instagram Insights, ****Snapchat Story Studio. Stand jeweils 26.11.2020Pressekontakt:RTLZWEIUnternehmenskommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deinfo.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/4778670