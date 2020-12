Die Analysten der Investmentbank Goldman Sachs legen sich fest: Im Herbst 2021 werden 70 Prozent der Menschen in den entwickelten Ländern gegen das Coronavirus geimpft sein. In den USA wird die Impfung bereits in den kommenden Tagen bei Risikogruppen starten, so die Experten. Auch wir Europäer dürfen hoffnungsvoll sein.Laut Goldman Sachs wird die US-Gesundheitsbehörde FDA die Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna auf ihrem Treffen zwischen dem 10. Und 17. Dezember zulassen. Eine Zulassung in ...

