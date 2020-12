Wacker Chemie: Lukrative (Turbo)-Calls bei weiterem Kursanstieg

Mit dem Kurs der Wacker Chemie-Aktie (ISIN: DE000WCH8881) ging es im Zug der massiven Aufwärtsbewegung seit dem Frühjahr 2020, als die Aktie am 19.3.21 bei 30,21 einen Tiefstand verzeichnete, bis zum 30.11.20 um beachtliche 262 Prozent auf bis zu 109,50 Euro (30.11.20) besonders steil nach oben. Die Nachrichten über die Kooperation mit CureVac zur Herstellung eines Corona-Impfstoffes, sowie die geplante Übernahme an Siltronic, an der Wacker Chemie wesentlich beteiligt, ist, beschleunigten in den vergangenen Tagen den Höhenflug der Aktie.

Erfüllen sich die optimistischen Prognosen der Experten der Baader Bank, die die Aktie mit einem Kursziel von 123 Euro zum Kauf empfehlen, dann könnte die Aktie noch über weiteres Aufwärtspotenzial verfügen. Setzt die Aktie ihren Höhenflug in den nächsten Wochen auf 115 Euro fort, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 105 Euro

Der J.P.Morgan-Call-Optionsschein auf die Wacker Chemie-Aktie mit Basispreis 105 Euro, Bewertungstag 19.2.21, BV 0,1, ISIN: DE000JJ11UN5, wurde beim Wacker Chemie-Aktienkurs von 106,85 Euro mit 1,01 - 1,03 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 115 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,35 Euro (+31 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 98,039 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Wacker Chemie-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 98,039 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UE33MY1, wurde beim Wacker Chemie-Aktienkurs von 106,85 Euro mit 0,93 - 0,94 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Wacker Chemie-Aktie auf 115 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,69 Euro (+80 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 95,724 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Wacker Chemie-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 95,724 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SB73YR6, wurde beim vorliegende Wacker Chemie-Aktienkurs Euro mit 1,17 - 1,19 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Wacker Chemie-Aktie auf 115 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,92 Euro (+61 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wacker Chemie-Aktien oder von Hebelprodukten auf Wacker Chemie-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de