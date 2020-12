Viele Volkswirte gehen 2021 unisono von einem zweigeteilten Jahr aus. Der Winter wird für viele Unternehmen bitter und die Wirtschaft dürfte in Deutschland und Europa schrumpfen. "Wir werden durch eine technische Rezession gehen", so nennt es Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer in seinem Konjunktur- und Marktausblick, danach folgten ein "schöner Sommer" und ein "goldener Herbst". In Summe werde die Wirtschaft im zweiten Hj. stark wachsen und könnte spätestens Ende kommenden Jahres wieder ihr Vorkrisenniveau erreichen.Seinen Optimismus stützt Krämer dabei vor allem auf die Erfolge beim Corona-Impfstoff, der auch den Aktienmarkt weiter beflügeln dürfte. DAX-Stände von über 15 000 Punkten seien ...

