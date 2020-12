Der Schweizer Personalvermittler Adecco (ISIN: CH0012138605) führt an diesem Dienstag seinen virtuellen Investorentag durch. Dabei veröffentlichte Adecco auch neue Mittelfristziele unter dem Motto "Future@Work". Im Rahmen dieser Ziele strebt Adecco einen starken Cashflow sowie eine progressive Dividendenpolitik an. Die EBITA-Marge soll in einem Korridor von 3 bis 6 Prozent liegen, nach im vorherigen Zyklus angepeilten 2,5 bis 5 Prozent. In ...

