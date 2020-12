Der Schweizer Energiekonzern Alpiq hat angekündigt, das erst vor einem halben Jahr von der Deutschen Telekom übernommene Ladeangebot Get Charge zum Jahresende einzustellen. App-Zugang und RFID-Karte werden am 31.12.2020 deaktiviert. Man habe entschieden, diese Dienstleistung in Deutschland nicht weiter anzubieten, teilt Alpiq in einer E-Mail mit. In der Mail an die Kunden wird zudem angegeben, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...