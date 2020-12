Veolia übernimmt mit Wirkung zum 30. November 2020 die Care Biogas GmbH mit Standort in Schkopau in Sachsen-Anhalt. In der dortigen Biogasanlage können jährlich rund 110.000 Tonnen Bioabfall und Speiseabfälle verwertet werden. Der Entsorger betreibt damit seine bisher größte Biogasanlage in Deutschland, erweitert die Verwertungskapazitäten von organischen Abfällen und investiert gleichzeitig weiter ...

