Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hat die gestrige Einigung der Eurogruppe auf eine Reform des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) begrüßt. "Der ESM hat sich in der Finanzkrise bewährt, daher ist diese Aufwertung sinnvoll", so Blümel am Dienstag gegenüber der APA. Sowohl der Finanzplatz Europa als auch die Krisenfestigkeit von Banken werde gestärkt. "Das hilft letztlich den Kunden und der Wirtschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...