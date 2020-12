Die Intel Aktie hat sich in diesem Jahr enttäuschend entwickelt. Während AMD seit Jahresanfang um ca. 75 Prozent und Nvidia sogar um ca. 120 Prozent zulegten, schauten Intel Aktionäre trotz einer vergleichsweise hohen Dividendenrendite von fast 3 Prozent performance-technisch in die Röhre. Denn nach einem starken Jahrsauftakt auf Allzeithoch ging es mit der Intel Aktie im in den folgenden Monaten um über 30 Prozent bergab. ...

