Die Greencells GmbH gibt operativ weiterhin Gas: So hat der weltweit agierende EPC- und O&M-Dienstleister für Utility-Scale-Solarkraftwerke den erfolgreichen Abschluss von drei Solarprojekten in den Niederlanden mit einer Gesamtkapazität von rund 152 MWp verkündet. Dazu gehört auch das mit 101 MWp zweitgrößte Solarkraftwerk des Landes in Stadskanaal, wo zukünftig auf einer Fläche von 83 Hektar grüner ...

