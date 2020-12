DJ PTA-News: Enapter AG: Sachkapitalerhöhung und Barkapitalerhöhung eingetragen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Heidelberg (pta021/01.12.2020/11:00) - Die Enapter AG ("Gesellschaft") hat heute erfahren, dass die am 8. Oktober 2020 von der Hauptversammlung beschlossene Sachkapitalerhöhung sowie Barkapitalerhöhung am 1. Dezember 2020 ins Handelsregister eingetragen wurden. Das Grundkapital der Gesellschaft ist damit um EUR 20.000.000,00 auf nunmehr EUR 21.237.800,00 durch Eintragung der Sachkapitalerhöhung sowie weiter um EUR 1.031.500,00 auf EUR 22.269.300,00 durch Eintragung der Barkapitalerhöhung erhöht. Das Grundkapital ist eingeteilt in 22.269.300 auf den Inhaber lautende Stückaktien.

Damit sind die von der Hauptversammlung am 8. Oktober 2020 beschlossenen Kapitalerhöhungen vollständig vollzogen.

Die Gesellschaft wird zeitnah die Verbriefung der neuen Aktien aus der Barkapitalerhöhung durchführen. Die Gesellschaft strebt an, denjenigen Aktionären, denen neue Aktien aus der Barkapitalerhöhung zugeteilt wurden, anstelle der neuen Aktien aus der Barkapitalerhöhung zeitnah börsenzugelassene Aktien der Gesellschaft zu liefern, die die Gesellschaft aus einer Aktienleihe eines Großaktionärs beziehen möchte.

