Berlin (ots) -- In Zeiten von Corona kommt der Weihnachtsmann dieses Jahr digital zu Besuch.- Egal ob Skype, Whatsapp oder Zoom, alles ist möglich.- Stattlicher Preis: Eine 10-minütige Sitzung kostet ab 39 EUR.- Erento verzeichnet bereits über 3.000 Anfragen für digitale Weihnachtsmannbesuche. In diesem Jahr kommt der Weihnachtsmann durch die Leitung statt durch den Schornstein, denn auch vor den alljährlichen Weihnachtsbesuchen macht Corona keinen Halt. In Zeiten von Kontaktbeschränkungen steht vielerorts das kulturelle Leben still und Veranstaltungen werden bis auf weiteres abgesagt. Auch die Künstlerbranche ist stark betroffen und so suchen in der diesjährigen Adventszeit die Weihnachtsmänner andere Wege, um Familien, Kindergärten und Seniorenheime zu besuchen.Auf Buchungsplattfomen wie Erento (https://www.erento.com/mieten/kuenstler_show_band/tanz_show_theater/weihnachtsmann/3038315718.html) bieten Weihnachtsmänner nun ihre Hausbesuche digital an: ab 39EUR pro 10 Minuten kommt Santa Claus zu den Kindern auf den Bildschirm, nimmt Wünsche entgegen oder liest Kurzgeschichten vor."Die Anfrage ist riesig, aber nicht verwunderlich in dieser Zeit. Sicherlich ist ein digitaler Besuch nur eine Notlösung, aber immerhin ein kleiner Trost", so Jens Köhler, Student aus Dortmund. "Die Verdienstmöglichkeit bei digitalen Besuchen ist gut, weil die Anreisen wegfallen, aber der menschliche Kontakt fehlt schon", so Köhler weiter.Im vergangenen Jahr wurden in der ersten Dezemberwoche auf Erento über 270 Weihnachtsmannbesuche vermittelt - in diesem Jahr sind die Besuchstermine in Persona fast vollständig zum Erliegen gekommen. Die digitale Besuchsvariante stößt hingegen auf großes Interesse. So haben bereits über 3.000 Interessenten auf die Online-Besuchsangebote von Santa Claus reagiert.Pressekontakt:Erento GmbHWrangelstraße 10010997 Berlinpresse@erento.comOriginal-Content von: erento GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51614/4778788