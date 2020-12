Einer der aussichtsreichsten Impfstoffproduzenten gegen das Coronavirus, BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX), kann in den letzten Handelstagen wieder deutlich zulegen. Nachdem der Kurs am 17.11.20 bis auf 73,18 Euro korrigiert hatte, ging es in der Folge erneut kräftig nach oben. Anleger spekulieren hier bereits auf eine Zulassung Mitte Dezember! Gestern wurde auf Tagesschlußkursbasis die 100 Euro Marke geknackt (103,40 Euro) und auch heute setzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...