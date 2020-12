secunet: Brummende Geschäfte bei Deutschlands Cybersecurity-Marktführer

Das Unternehmen secunet (WKN: 727650 / ISIN: DE0007276503) gehörte in den vergangenen Jahren zu den absoluten Höhenfliegern an der Frankfurter Börse. Und das dürfte auch für die kommenden Jahre gelten, denn secunet gehört zu den Marktführen in einem Zukunftsmarkt mit weiterhin hervorragenden Wachstumsaussichten, nämlich dem Bereich Cyber-Security.

Die Wurzeln des noch relativ jungen Unternehmens reichen zurück in die 1990er-Jahre. Damals hatte mit dem Durchbruch des World Wide Web die TÜV Mitte AG in Essen ihren Tätigkeitsbereich um die Überprüfung der Sicherheit von Netzwerken erweitert. Dabei standen unter anderem die Digitale Signatur und Verschlüsselungstechnologien im Fokus. Weil immer mehr Unternehmen ihre Netze prüfen und absichern lassen wollten, gliederte die TÜV Mitte AG ihre Sparte für IT-Sicherheit im Jahr 1997 unter dem Namen SecuNet Security Networks in eine GmbH aus. Diese ging im November 1999 an die Börse und firmierte fortan als secunet Security Networks AG.

secunet sorgt für höchste Sicherheitsstandards

Seitdem ist die Aktiengesellschaft zu Deutschlands führendem Cybersecurity-Unternehmen aufgestiegen. Ziel von secunet ist es laut eigener Aussage, in einer zunehmend vernetzten Welt mit der Kombination aus Produkten und Beratung für widerstandsfähige, digitale Infrastrukturen und den höchstmöglichen Schutz für Daten, Anwendungen und digitale Identitäten zu sorgen.

Dementsprechend ist secunet auf Bereiche spezialisiert, in denen es besonders hohe Anforderungen an die Sicherheit gibt. Dazu zählen beispielsweise die Bereiche Cloud (Online-Daten-Speicherung), Industrial Internet of Things (das industrielle Internet der Dinge), eGovernment (Behördensicherheit) und eHealth (IT-Sicherheit in der Gesundheitssparte). Mit den Sicherheitslösungen von secunet sollen die Kunden höchste Sicherheitsstandards in Digitalisierungs-Projekten einhalten und damit ihre digitale Transformation vorantreiben.

