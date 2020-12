Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Die Beratungsgesellschaft Pro BoutiquenFonds GmbH (PBF) zeichnet nach Veröffentlichung der aktuellen BVI-Zahlen für das 3. Quartal 2020 für die Boutiquenfonds auch im Vergleich zur gesamten Branche ein weiterhin sehr positives Bild, so die Pro BoutiquenFonds GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...