Das Auf und Ab bei ThyssenKrupp geht weiter. Am Dienstag sind Zykliker an der Börse wieder stark gefragt, was die Aktie des Industriekonzerns an die MDAX-Spitze befördert. Mit einem Plus von knapp sechs Prozent startet die nächste Attacke auf die 6,00-Euro-Marke. An der Ausgangslage hat sich aber nichts geändert.Anleger setzen darauf, dass die Corona-Impfstoffe schnell für ein Ende der Beschränkungen sorgen. Eine folgende Erholung der Wirtschaft würde gerade dem wichtigen und kriselnden Stahlgeschäft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...