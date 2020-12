Der Entwickler Hector Martin hat Linux bereits auf die Playstation 4 portiert. Nun will er das OS auf die neuen M1-Macs bringen. Die erforderliche finanzielle Unterstützung hat er sich bereits gesichert. Hector Martins größter Erfolg dürfte darin bestehen, im Jahr 2016 als Teil der Gruppe Fail0verflow einen Linux-Port für die Playstation 4 geschaffen zu haben. Auch auf Nintendos Switch hat er Linux zwischenzeitlich zum Laufen gebracht. Nun will er sich an die neuen Macs mit ARM-Prozessoren wagen. Dabei geht er von einem maßgeblichen Aufwand aus und bittet die Community um finanzielle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...