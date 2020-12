Die Lufthansa Cargo beginnt sich in 2020 zur heimlichen Stütze des angeschlagenen Konzerns zu entwickeln. Die Logistiksparte ist weltweit eine der grössten Frachtflotten, die auf dem Markt angeboten wird. Das hängt natürlich unter anderen damit zusammen, dass die Lufthansa ideal positioniert ist, um dieses Geschäft neben dem reinen Passagiergeschäft anzubieten, aber ergibt sich auch direkt aus dem Passagiergeschäft, denn ein nennenswerter der Teil der täglichen Fracht wird über die offenen Kapazitäten bei Linien- und Charterflügen abgewickelt. Den Rest fliegt die Lufthansa Cargo mit ihrer eigenen Frachterflotte, die in diesem und kommenden Jahr einige Veränderungen erfahren wird.Die Zahlen der Logistiksparte zum 30. September waren nicht gut, sondern ausgezeichnet. Insgesamt konnte die Lufthansa zwar deutlich weniger Kapazitäten anbieten, doch was angeboten wurde, nahm der Markt gerne auf. Der Nutzladefaktor, die Ratio zwischen verkauften und angebotenen Fracht-Tonnenkilometer, sprang in den ersten neun Monaten von 60,5 % auf 67,5 %. Ein positiver Trend, der sich im 3. Quartal sogar noch verstärkte. Hier lag der Nutzladefaktor bei 71,6 % nach lediglich 59,0 % im 3. Quartal 2019.

Den vollständigen Artikel lesen ...