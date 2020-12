DJ Unitedhealth plant 1,80 Dollar Covid-19-Belastung je Aktie 2021

Von Ciara Linnane

NEW YORK (Dow Jones)--Unitedhealth rechnet für 2021 mit einem Umsatz zwischen 277 und 280 Milliarden US-Dollar und einem bereinigten Gewinn je Aktie von 17,75 bis 18,25 Dollar. In der Ergebnisprognose seien Belastungen aus der Corona-Pandemie in der Größenordnung von 1,80 Dollar je Aktie enthalten, erklärte der US-Krankenversicherer vor einem Analystentag. Mehrbelastungen werden durch die Therapie von Covid-19-Erkrankten sowie Tests und durch verschobene Behandlungen erwartet.

Von Factset befragte Analysten prognostizierten im Konsens bislang 278,5 Milliarden Dollar Umsatz und 18,39 Dollar bereinigten Gewinn.

Das noch laufende Jahr will Unitedhealth nunmehr mit rund 257 Milliarden Dollar Umsatz und einem bereinigten Gewinn je Aktie von 16,75 Dollar abschließen. Hier liegt der Factset-Konsens bei 16,73 Dollar Gewinn je Aktie und 256,7 Milliarden Dollar Umsatz.

