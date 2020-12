Die Europäische Arzneimittel-Agentur (Ema) will über eine Zulassungsempfehlung für den Corona-Impfstoff von BioNtech und Pfizer noch im Dezember entscheiden. Der Antrag auf eine bedingte Marktzulassung sei am Montag eingereicht worden, teilte das Duo am Dienstag mit. Am Montag hatte auch der US-Konzern Moderna bei der Ema einen entsprechenden Antrag für seinen Impfstoff gestellt. Bis spätestens 29. Dezember soll es ein Ergebnis der Prüfung geben, ...

