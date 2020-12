Die Macher von Desperados 3 erhalten zwei Millionen Euro Zuschuss für das nächstes Spiel - die bislang höchste Fördersumme vom Bund. Das Münchner Entwicklerstudio Mimimi Games erhält für sein nächstes Projekt vom Bund eine Förderung in Höhe von 2.025.942 Euro. Das Spiel trägt den Arbeitsnamen Süßkartoffel. Es soll sich wie bei den bisher von Mimimi Games produzierten Titeln Shadow Tactics - Blades of the Shogun und Desperados 3 um ein Taktik-Echtzeit-Spiel handeln. Informationen zum Szenario liegen nicht vor. Das Geld für ...

