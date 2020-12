Vielleicht erinnern Sie sich noch an unseren im Hochsommer 2020 erschienenen Artikel "S&O Beteiligungen: Neustart als Wasserstoffaktie". Im Kern ging es damals darum, dass der um Altlasten gereinigte Börsenmantel von S&O durch Einbringung der auf Elektrolysegeräte spezialisierten Enapter GmbH als Wasserstoffstory revitalisiert werden sollte. Strippenzieher der Transaktion waren die Heidelberger Spezialwerteprofis von Deutsche Balaton. Nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...