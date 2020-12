Der Antrag von Pfizer und BioNTech zur Zulassung ihres Impfstoffs in der EU sorgt für gute Stimmung an der New Yorker Wall Street und treibt die Futures auf Dow Jones, S&P500 und Nasadaq kräftig in die Höhe. Aktuell sieht es danach aus, dass der Weltleitindex mit einem Kurssprung von rund 330 Punkten in den Präsenzhandel startet. Am Vortag war der Dow Jones um 290 Punkte im Wert abgerutscht. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

