FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Bankhaus Metzler hat die Aktien von Siltronic mit Blick auf die geplante Übernahme durch Globalwafers von einer Empfehlungsliste gestrichen. Am Montag hatte Metzler die Siltronic-Aktien bereits von "Buy" auf "Hold" gesenkt. Für sie rücken nun die Papiere von Wüstenrot &Württembergische (W&W) auf die "Top Ten List". Das Geschäft des Finanzdienstleisters mit Nichtlebensversicherungen weise eine sehr gute Schaden-Kosten-Quote auf, wie Analyst Hendrik König in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb. Auf mittlere Sicht dürfte W&W zudem mehr Spielraum bei den Dividenden haben als zuletzt./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2020 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2020 / 07:55 / CET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE0008051004, DE000WAF3001