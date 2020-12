Der Volkswagen Konzern macht den Batterie-Transport für die Elektrofahrzeuge ID.3 und ID.4 umweltfreundlicher und nimmt im Werk Zwickau den letzten Teil einer grünen Logistikkette von Polen über Braunschweig an den sächsischen Standort in Betrieb. Volkswagen verkündet einen weiteren Schritt zur CO2-neutralen Großserienfertigung von Elektroautos. Im Werk Zwickau wurde nun der letzte Teil einer grünen Logistikkette von Polen über Braunschweig an den sächsischen Standort in Betrieb genommen. Es handelt ...

