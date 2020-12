Gute Vorgaben aus Asien sowie die Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff treiben den DAX auch am Dienstag weiter an. Der deutsche Leitindex hatte den November mit einem Plus von rund 15 Prozent abgeschlossen, so gut wie seit April 2009 nicht mehr. Damit der Aufwärtstrend anhält und möglicherweise noch in diesem Jahr das Rekordhoch erreicht wird, muss der DAX eigentlich nur noch eine Hürde aus dem Weg räumen. Alles rund um den DAX erfahren Sie im "DAX-Check" bei DER AKTIONÄR TV.

