DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 2. Dezember (vorläufige Fassung)

=== 07:40 DE/Dr. Hönle AG, Jahresergebnis, Gräfelfing *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Oktober saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,9% gg Vm zuvor: -1,9% gg Vm *** 08:30 CH/Verbraucherpreise November zuvor: 0,0% gg Vm/-0,6% gg Vj 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 09:30 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 10:30 DE/Bundesregierung, Klima-Kabinett zu 1 Jahr Klima-Beschlüssen, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7 und 84 Tagen Laufzeit *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Oktober Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-2,5% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/-2,4% gg Vj *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Oktober Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 8,4% zuvor: 8,3% 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 5-jährige Bundesobligation über 2 Mrd EUR *** 12:30 EU/EZB, Ergebnis Zuteilung eines 8-monatigen PELTRO 13:00 DE/Bundesregierung, Reg-PK, Berlin *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht November Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +475.000 Stellen zuvor: +365.000 Stellen *** 15:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Ministerpräsidenten der Länder, Bund-Länder-Gipfel zu Corona, Energiewende, Digitalisierung, Bürokratieabbau, Berlin *** 15:00 EU/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Thomson Reuters Global Investment Summit 15:00 US/Fed, Eröffnungsrede von New-York-Fed-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC) beim NY Fed Webinar Series on Culture, New York 15:00 US/Fed, Interview von Fed-Gouverneur Quarles (stimmberechtigt im FOMC) beim (digitalen) Financial Times Global Banking Summit *** 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung in einem Unterausschuss des Repräsentantenhauses zur Corona-Krise, Washington *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 19:00 US/Fed, Abschluss-Kommentar von New-York-Fed- Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC) beim NY Fed Webinar Series on Culture, New York *** 20:00 US/Fed, Beige Book ===

December 01, 2020

