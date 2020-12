Nachdem untitled exhibitons, Veranstalter der all about automation Messen, im letzten Jahr noch erfolgreich die Messen in Essen und Chemnitz durchgeführt hat, musste er nun die für den 20. und 21. Januar 2021 geplante aaa-Messe in Hamburg verlegen. Neuer Termin ist der 5. und 6. Mai 2021. Doch nicht nur der Termin ist für wiederkehrende Besucher neu, auch wechselt der Austragungsort: vom bisherigen Gelände in Hamburg-Schnelsen geht es zur Hamburg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...