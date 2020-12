Über 30 Prozent hat die Aktie der Allianz in einem Monat zugelegt. Besser als erwartete Zahlen für das dritte Quartal 2020, steigende Prämien im Geschäft mit Industrieversicherungen und besonders die Hoffnung, dass in Kürze ein Corona-Impfstoff verfügbar ist, wirkten wie ein Turbo-Antrieb.Nun machen in den Medien Gerüchte die Runde, die Allianz habe ein Auge auf das Versicherungsgeschäft der australischen Bank Westpac geworfen. Mit zusätzlicher Fantasie könnte nun die 200-Euro-Marke geknackt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...