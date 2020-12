DGAP-Ad-hoc: onoff Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

Gemeinsame Erklärung der Niederlegung / Vorstandsamt Hartmut Dietrich



Der Aufsichtsrat der onoff AG ist heute der Bitte von Herrn Hartmut Dietrich nachgekommen, seinen noch laufenden Vorstandsvertrag vorzeitig mit Wirkung zum 31.12.2020 aufzulösen. Der Aufsichtsrat bedauert, dass Herr Dietrich sich aus persönlichen Gründen zu diesem Schritt entschlossen hat.

onoff Aktiengesellschaft, Wunstorf

Über die onoff AG:

Als systemunabhängiger Partner für Automatisierung und IT entwickelt die onoff AG passgenaue, zukunftsorientierte Lösungen für die Prozessautomatisierung, Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Die Branchenschwerpunkte liegen im Bereich Pharma, Food, Chemie, Wasser/Abwasser, Erdgas sowie Handel. Über 180 Mitarbeitende sind im In- und Ausland an acht verschiedenen Standorten aktiv, um ortsnah Kundenprojekte rund um das Thema Industrie 4.0 erfolgreich umzusetzen. Die nationale und internationale Erfahrung und das über 30-jährige Know-how spiegeln sich im Leistungsspektrum der beiden Kernbereiche: onoff engineering gmbh und onoff it-solutions gmbh.

