FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GWR GROUP LTD UK4 AU000000GWR8
AB/FROM ONWARDS 01.12.2020 15:28 CET
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GWR GROUP LTD UK4 AU000000GWR8
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