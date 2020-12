NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Salesforce auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 234 US-Dollar belassen. Den wohl bevorstehenden Kauf von Slack wertet Analyst Mark Moerdler negativ für den Softwarekonzern. Die Übernahme sei teuer und mache überdies Investitionen und wohl auch weitere Zukäufe erforderlich, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Dynamik im Wettbewerb mit Microsoft in einem Bereich, wo der große Konkurrent extrem stark sei, nehme zu./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2020 / 03:21 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / UTC



ISIN: US79466L3024

